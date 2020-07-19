В Щекинском районе пропал 12-летний мальчик

Рамыш Волошин ушёл из дома накануне и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 12-летнего Рамыша Волошина, который 18 июля ушёл из дома в Щекино и не вернулся.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: синяя спортивная кофта в серую полоску, серые спортивные штаны, черная кофта, бейсболка. При себе рюкзак.