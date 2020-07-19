Карта коронавируса в Тульской области: данные на 19 июля

Актуальные сведения по распространению COVID-19 в регионе.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

37 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Четыре пациента с коронавирусом в возрасте от 68 до 78 лет скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Щекинского района.

Публикуем данные по населенным пунктам.