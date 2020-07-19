Число умерших от коронавируса в Тульской области превысило 180 человек

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За прошедшие сутки в регионе четыре пациента скончались от пневмонии.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Как сообщает региональный оперативный штаб, это жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет.

Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на 19 июля составляет 182 человека.