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Число умерших от коронавируса в Тульской области превысило 180 человек
За прошедшие сутки в регионе четыре пациента скончались от пневмонии.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Как сообщает региональный оперативный штаб, это жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет.
Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на 19 июля составляет 182 человека.
Последние данные по количеству заражений и выздоровлений – здесь.
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