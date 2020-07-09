Мошенники от имени Роспотребнадзора заставляют предпринимателей покупать книги о профилактике коронавируса

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести за немалые деньги комплект литературы с информацией о профилактике коронавируса. При отказе от покупки они угрожают применением административных мер воздействия.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание предпринимателей, что ведомство не занимается распространением и продажей печатных изданий. Информация по COVID-19 находится в свободном доступе в интернете.

– Призываем предпринимателей, директоров фирм и организаций быть предельно внимательными и осторожными, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы. Проверяйте информацию, прежде чем заплатить деньги! — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также можно обратиться в Управление по телефону 37-70-03, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области — 24-53-87.