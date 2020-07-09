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В Тульской области на ремонт трех сельских домов культуры выделили 22 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области на ремонт трех сельских домов культуры выделили 22 млн рублей

Капитальный ремонт произведут в рамках нацпроекта «Культура».

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Тульской области идет капитальный ремонт трех сельских домов культуры. На это выделено 22 млн рублей.

В Ярославском сельском доме культуры в Ефремова работы выполнены на 50%: отремонтирована кровля, инженерные сети, отмостки, системы отопления и электроснабжения. Продолжается обновление фасада и внутренняя отделка здания.

В зрительном зале установят новые кресла, а также музыкальное оборудование.

После открытия здесь будут заниматься 15 любительских объединений, а мероприятия будут посещать сотни людей, живущих в пос. Мирный, Никифоровский, дер. Ярославка и других населенных пунктах.

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» в Тульской области были отремонтированы 6 сельских домов культуры в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:33 0
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