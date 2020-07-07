В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 67 случаев коронавируса — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.
Статистика за весь период здесь:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:33, 17 5124 0
сегодня, в 10:27, 7 2975 0
вчера, в 18:35, 43 6540 -2
вчера, в 11:18, 8 6234 0
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