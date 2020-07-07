В каких городах и сёлах Тульской области есть коронавирус: карта на 7 июля

За сутки в Тульской области зарегистрировано 67 случаев коронавируса — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.

Статистика за весь период здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: