В Тульской области сиделку признали виновной в убийстве пенсионерки

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В Заокском районе Тульской области суд вынес приговор местной 47-летней жительнице. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. При этом преступление было совершено в отношении лица, которое находилось в беспомощном состоянии.

«Как установлено в ходе судебного следствия, 1 марта 2020 года женщина, ухаживающая за пенсионеркой, сначала фаянсовой тарелкой, а потом руками нанесла множественные удары по голове пожилой женщине. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела. Ей назначено 7 лет исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.