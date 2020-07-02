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Названы самые зараженные COVID-19 города Тульской области: карта на 2 июля

Названы самые зараженные COVID-19 города Тульской области: карта на 2 июля

Публикуем актуальную информацию.

За последние сутки в Тульской области подтвердились 74 случая коронавируса — у жителей Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Полная статистика такова:

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области на данный момент — Тула, Новомосковск, Алексин и Ефремов.

Сюжет: Коронавирус
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