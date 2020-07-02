Названы самые зараженные COVID-19 города Тульской области: карта на 2 июля
Публикуем актуальную информацию.
За последние сутки в Тульской области подтвердились 74 случая коронавируса — у жителей Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский.
Полная статистика такова:
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области на данный момент — Тула, Новомосковск, Алексин и Ефремов.
сегодня, в 11:53, 38 783 1
сегодня, в 10:37, 9 3235 1
сегодня, в 10:28, 5 1677 1
вчера, в 12:27, 2 10493 0
Другие статьи по темам
Место