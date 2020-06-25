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Под Тулой в жутком ДТП с Chevrolet, Lada и двумя мотоциклами погиб мужчина: видео
Фото УГИБДД по Тульской области и из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

Под Тулой в жутком ДТП с Chevrolet, Lada и двумя мотоциклами погиб мужчина: видео

ГИБДД раскрыло подробности происшествия, которое случилось накануне в Тульской области.

24 июня в 13.35 на 53-м километре автодороги Тула — Новомосковск (Узловский район) произошло ДТП с участием двух мотоциклов и двух автомобилей.

По предварительным данным, 45-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал на встречку и врезался в Chevrolet Nivа. Следом за мотоциклистом двигалась его 44-летняя супруга на байке Suzuki С50. Женщина столкнулась с Lada Largus, который остановился на полосе попутного направления для поворота налево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Его жена с различными травмами госпитализирована. Также пострадала пассажирка Lada, ей оказали медицинскую помощь на месте.

 
В УГИБДД по Тульской области отметили, что с 1 января 2020 года выявлено 822 правонарушения, совершенных водителями мототранспортных средств.
 
Основными причинами возникновения ДТП с участием мотоциклистов являются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, когда при перестроении байкеры попадают в «слепую зону» видимости.
 
Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о соблюдении установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 +2
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