Под Тулой в жутком ДТП с Chevrolet, Lada и двумя мотоциклами погиб мужчина: видео
ГИБДД раскрыло подробности происшествия, которое случилось накануне в Тульской области.
24 июня в 13.35 на 53-м километре автодороги Тула — Новомосковск (Узловский район) произошло ДТП с участием двух мотоциклов и двух автомобилей.
По предварительным данным, 45-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал на встречку и врезался в Chevrolet Nivа. Следом за мотоциклистом двигалась его 44-летняя супруга на байке Suzuki С50. Женщина столкнулась с Lada Largus, который остановился на полосе попутного направления для поворота налево.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Его жена с различными травмами госпитализирована. Также пострадала пассажирка Lada, ей оказали медицинскую помощь на месте.