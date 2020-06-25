В Туле изменится организация платных парковок

Городские депутаты внесли изменения в решение от 22 апреля 2015 №11/266 «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула».

Необходимость внесения поправок вызвана изменениями федерального законодательства. 1 июля 2020 года вступит в силу постановление Правительства РФ № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части 9 статьи 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Оно, в частности, предусматривает выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, также нормы распространяются на следующих граждан из числа инвалидов III группы:

граждан, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени);

граждан, получивших до вступления в силу настоящего постановления в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

На транспортных средствах, управляемых вышеназванными лицами, и транспортных средствах, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Для внесения в данный реестр в течение полугода установлен переходный период.