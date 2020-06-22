Под Тулой две семьи спорят из-за рухнувшей развалюхи

Когда половина дома на двух хозяев «сложилась», точно неизвестно. Примерно год назад.

Владелица устоявшей половины дома пенсионерка Марина Каверина рассказывает:

– В этом доме я родилась и провела детство. Его построили не позже 30-х годов прошлого века. Сначала в нем была школа, потом госпиталь, потом его переделали в жилой — на двух хозяев. Долгие годы дом пустовал. В прошлом году мы с семьей решили им заняться. В начале лета приезжали, смотрели – всё было в порядке. А уже в августе от строения осталась лишь половина. Сосед демонтировал свою часть дома, и из-за этого у нашего две стены начали заваливаться. Да, дом старый. Но он бы еще постоял, если бы ему не «помогли». И мы могли бы им пользоваться, а сейчас находиться в нем опасно.

Марина и ее муж уверены, что владелец смежного участка сделал это специально, чтобы избавиться от соседей.

– Они и дорогу к своему дому проложили по краю нашего участка, и часть забора оказалось на нашей земле. И все свои границы замежевали и узаконили, но без нашего участия: наши границы оказались перенесены немного в сторону. Тут вообще недавно выяснилось, что в БТИ нет документов на дом! Как будто никакого дома на нашем участке нет. Как это? У нас есть документы на дом, а там нет.

Каверины заказали экспертизу, чтобы уточнить причину разрушения. Заключение было однозначным: «причиной возникновения имеющихся повреждений в доме №31 является демонтаж дома №31-а с нарушением требований СП «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации». В связи с этим Каверины уверены: соседи должны компенсировать им нанесенный ущерб.

– Мы обращались в полицию, но в возбуждении уголовного дела нам отказали в связи с отсутствием события преступления, — говорит Марина Каверина.

У соседа Кавериных Антона Н. свой взгляд на проблему:

– Я уже 15 лет лет живу здесь с семьей [у них есть и пригодный для жилья отдельный дом. – Прим. ред.]. Всё это время соседский участок пустовал. Наша половина дома — №31-а — разрушилась и превратилась в кучу строительного хлама. У меня дети, поэтому иметь на своем участке гору досок с гвоздями травмоопасно. Мы не демонтировали часть дома, мы просто вывезли хлам. Дом этот аварийный, в нем долго никто не жил, поэтому он и стал ветшать. Я считаю, что дом №31 разрушило время, — строение многие годы не отапливалось, за ним не ухаживали, в нем не было коммуникаций. Когда в деревню проводили газ, газовики отказывались газифицировать этот дом из-за аварийного состояния. Несколько лет назад местная администрация сняла дом с учета как заброшенный. А потом внезапно у дома объявились владельцы и стали предъявлять нам претензии. Но мы считаем, что ничего компенсировать им не должны: дом много лет находится в аварийном состоянии, а наша часть дома обрушилась сама.

Оксана Пронина, глава МО Приупское, подтвердила, что земельный участок долгое время не использовался:

– Его нынешние владельцы своевременно не вступили в наследство и несколько лет назад восстановили свои документы. Возможно, из-за этого и произошла такая ситуация. Мы в апреле выходили на этот земельный участок с проверкой и выдали Кавериным предписание привести участок в порядок: убрать сухие деревья, окосить его — соблюдать противопожарный режим. По данному факту мы еще продолжаем проверку.