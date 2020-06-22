Постояльцы сгоревшего под Тулой реабилитационного центра: «Мы с детьми голыми выпрыгивали из окон!»
В страшном пожаре в Верхнем Романово Заокского района погиб человек.
В группе «Проект «Интенсив» в деревне Верхнее Романово» и в комментариях на портале Myslo обсуждают подробности трагедии, случившейся в ночь на 20 июня. Myslo писал об этом пожаре здесь.
Пожар на территории реабилитационного центра начался около трех часов ночи. По предварительной информации, огонь с деревянного дома перекинулся на конюшню и другие хозпостройки. С огнем спасатели смогли справиться лишь к шести часам утра.
После тушения пожара в доме было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Как первоначально сообщалось, погибший был знакомым собственника дома и конюшни, приехал на выходные. Также сообщалось, что в момент пожара посторонних посетителей, проживающих на территории домовладения, не было.
Однако свидетели пожара считают иначе. Вот что пишут в комментариях в группе «Интенсива».
Центр «Интенсив» пишет о себе в соцсетях, что работает с детьми от 1,5 до 14 лет с расстройствами аутистического спектра разной тяжести, с интеллектуальной недостаточностью, с речевыми и поведенческими трудностями, с различными генетическими отклонениями, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Наталия Бушковская:
– В доме ещё были три семьи с детьми! Нас никто не будил! Если бы не одна из мамочек, мы бы лежали сейчас рядом с Антоном!!! Три семьи прыгали с крыши, с детьми! В полнейшей тишине, в ужасном гуле пожарища! Спасибо нашим педагогам и конюхам, которые нас оттуда снимали! Ещё у двух семей, которых физически там не было, сгорели все личные деньги, драгоценности, ноутбуки со всеми медицинскими исследованиями и детскими фотографиями с рождения… Мы с детьми голыми выпрыгивали из окна, вещи все сгорели, у детей наших совсем ничего не осталось, даже документов!!! Слава Богу, живы! Царствие небесное Антону!!!
А вот комментарий пользователя 16077 на портале Myslo: