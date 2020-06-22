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Постояльцы сгоревшего под Тулой реабилитационного центра: «Мы с детьми голыми выпрыгивали из окон!»
Фото vk.com/intensiv_vromanovo, ГУ МЧС по ТО.

Постояльцы сгоревшего под Тулой реабилитационного центра: «Мы с детьми голыми выпрыгивали из окон!»

В страшном пожаре в Верхнем Романово Заокского района погиб человек.

В группе «Проект «Интенсив» в деревне Верхнее Романово» и в комментариях на портале Myslo обсуждают подробности трагедии, случившейся в ночь на 20 июня. Myslo писал об этом пожаре здесь.

Пожар на территории реабилитационного центра начался около трех часов ночи. По предварительной информации, огонь с деревянного дома перекинулся на конюшню и другие хозпостройки. С огнем спасатели смогли справиться лишь к шести часам утра.

После тушения пожара в доме было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Как первоначально сообщалось, погибший был знакомым собственника дома и конюшни, приехал на выходные. Также сообщалось, что в момент пожара посторонних посетителей, проживающих на территории домовладения, не было.

Однако свидетели пожара считают иначе. Вот что пишут в комментариях в группе «Интенсива».

Наталия Бушковская:

– В доме ещё были три семьи с детьми! Нас никто не будил! Если бы не одна из мамочек, мы бы лежали сейчас рядом с Антоном!!! Три семьи прыгали с крыши, с детьми! В полнейшей тишине, в ужасном гуле пожарища! Спасибо нашим педагогам и конюхам, которые нас оттуда снимали! Ещё у двух семей, которых физически там не было, сгорели все личные деньги, драгоценности, ноутбуки со всеми медицинскими исследованиями и детскими фотографиями с рождения… Мы с детьми голыми выпрыгивали из окна, вещи все сгорели, у детей наших совсем ничего не осталось, даже документов!!! Слава Богу, живы! Царствие небесное Антону!!!

Кристина Кириллова:
 
– Было жутко от этой тишины, что нас забыли хотя бы разбудить, как мы прыгали с крыши на крышу и как всё абсолютно сгорело на глазах, нет ни денег, ни вещей, ни документов, ни амбулаторных карт. Спасибо тем, кто нас снимал с крыши, спасибо соседям, которые дали денег и вызвали такси. Очень страшно всё то, что было с Антоном, он самый добрый и сердечный человек. Если бы наша соседка по комнате не встала, мы не знаем, что было бы дальше… 

 

А вот комментарий пользователя 16077 на портале Myslo:

– Не было там никаких алкашей! Да, были люди с ментальными нарушениями, но все адекватные и дружелюбные, и не заслужили такой участи!!! А ещё как-то ЗАБЫЛИ, что там проходили платный курс «Интенсива» шесть семей с маленькими детьми до 6 лет!!! И эти семьи с детьми выпрыгивали из горящего корпуса на крышу! Все семьи из разных городов страны! И только благодаря помощи неравнодушных соседей (дай Бог им здоровья) эти семьи с детьми, без обуви, без одежды (одевали/обували те же соседи), без документов — сгорело всё, и телефоны, и ноутбуки с медицинскими обследованиями, вообще всё сгорело, – отправились домой!!!
 
 
Напомним, следователи регионального СК сейчас проводят проверку по факту пожара. По предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки либо неосторожность при курении.
 
А организаторы «Интенсива» просят о помощи: сгорело всё их имущество:
«Случилась беда. Сгорел весь реабилитационный центр в Верхнем Романово: дом владельцев, корпуса для проживания и занятий, конюшня и другие постройки. Пожар произошёл ночью. Не осталось ничего. Совсем ничего. Кроме пепелища. Нужна помощь, в первую очередь финансовая». Контакты для помощи выложили в группе.
 
справка

Центр «Интенсив» пишет о себе в соцсетях, что работает с детьми от 1,5 до 14 лет с расстройствами аутистического спектра разной тяжести, с интеллектуальной недостаточностью, с речевыми и поведенческими трудностями, с различными генетическими отклонениями, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:31 +5
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Место
Заокский район

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