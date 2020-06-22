Постояльцы сгоревшего под Тулой реабилитационного центра: «Мы с детьми голыми выпрыгивали из окон!»

Фото vk.com/intensiv_vromanovo, ГУ МЧС по ТО.

В страшном пожаре в Верхнем Романово Заокского района погиб человек.

В группе «Проект «Интенсив» в деревне Верхнее Романово» и в комментариях на портале Myslo обсуждают подробности трагедии, случившейся в ночь на 20 июня. Myslo писал об этом пожаре здесь.

Пожар на территории реабилитационного центра начался около трех часов ночи. По предварительной информации, огонь с деревянного дома перекинулся на конюшню и другие хозпостройки. С огнем спасатели смогли справиться лишь к шести часам утра.

После тушения пожара в доме было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Как первоначально сообщалось, погибший был знакомым собственника дома и конюшни, приехал на выходные. Также сообщалось, что в момент пожара посторонних посетителей, проживающих на территории домовладения, не было.

Однако свидетели пожара считают иначе. Вот что пишут в комментариях в группе «Интенсива».

Напомним, следователи регионального СК сейчас проводят проверку по факту пожара. По предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки либо неосторожность при курении.

А организаторы «Интенсива» просят о помощи: сгорело всё их имущество:

«Случилась беда. Сгорел весь реабилитационный центр в Верхнем Романово: дом владельцев, корпуса для проживания и занятий, конюшня и другие постройки. Пожар произошёл ночью. Не осталось ничего. Совсем ничего. Кроме пепелища. Нужна помощь, в первую очередь финансовая». Контакты для помощи выложили в группе

справка

Центр «Интенсив» пишет о себе в соцсетях, что работает с детьми от 1,5 до 14 лет с расстройствами аутистического спектра разной тяжести, с интеллектуальной недостаточностью, с речевыми и поведенческими трудностями, с различными генетическими отклонениями, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.