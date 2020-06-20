Тульское СУ СК: Рассматриваются две возможные причины масштабного пожара в конюшне

После тушения пожара в доме было обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Пожар в деревне Верхнее Романово Тульской области начался сегодня около 3 часов утра. Загорелся сначала деревянный дом, а после огонь перекинулся на конюшню и другие хозпостройки, расположенные рядом

После тушения пожара в доме было обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожаротехническая экспертиза. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительной информации причиной пожара могло стать замыкание электропроводки либо неосторожность при курении, сообщается