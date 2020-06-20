В реабилитационном центре в Тульской области сгорела конюшня: погиб мужчина

Сообщение о пожаре в доме в д. Верхнее Романово Заокского района на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило в 03:22.

Пожарные прибыли на место ЧП в 03:39, но огонь уже был настолько сильный, что только на ликвидацию открытого горения ушло больше двух часов. Полностью погашено пламя в 05:50.

В результате происшествия сгорел один жилой дом и несколько хозяйственных построек. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара погиб мужчина 42 лет.

По информации Myslo, предположительно, пожар произошел в конном центре, расположенном в деревне Верхнее Романово, который является частью проекта, направленного на реабилитацию детей, подростков и взрослых с ментальными и психическими нарушениями. Когда начался пожар лошадей успели вывести, благодаря чему животные не пострадали.