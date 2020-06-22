В Туле двое покупателей напали на охранника супермаркета

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Накануне в дежурную часть ОП «Советский» поступило заявление от сотрудника супермаркета на Красноармейском проспекте в Туле. По его словам, двое неизвестных мужчин напали на охранника, похитили две бутылки с алкоголем и скрылись.

«Сотрудниками ППС полиции по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимый 26-летний мужчина и его 25-летний ранее судимый подельник. Они доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Подозреваемые заключены под стражу.