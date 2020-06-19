Туляк получил наркотики в посылке из Китая

Фото предоставлено Тульской таможней.

33-летнего туляка задержали при получении посылки из Китая. По почте ему пришли 11 прозрачных маркированных пакетов с порошком различного цвета. По заключению таможенной экспертизы, это были синтетические наркотики восьми видов общей массой 253 грамма.

Мужчину задержали в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий Тульской таможни и регионального УКОН УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств».

Как сообщает пресс-служба Тульской таможни, с начала года на территории региона правоохранители выявили семь фактов контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях.