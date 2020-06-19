Фото предоставлено Тульской таможней.
Туляк получил наркотики в посылке из Китая
Ему выслали восемь видов синтетических наркотических средств.
33-летнего туляка задержали при получении посылки из Китая. По почте ему пришли 11 прозрачных маркированных пакетов с порошком различного цвета. По заключению таможенной экспертизы, это были синтетические наркотики восьми видов общей массой 253 грамма.
Мужчину задержали в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий Тульской таможни и регионального УКОН УМВД России.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств».
Как сообщает пресс-служба Тульской таможни, с начала года на территории региона правоохранители выявили семь фактов контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях.
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