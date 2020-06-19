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МЧС: на Тулу идет гроза

МЧС: на Тулу идет гроза

По прогнозам, гроза в регион придет в ближайшие час-два.

МЧС разослало метеопредупреждение:

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−2 часа 19 июня 2020 года на территории Тульской области ожидается гроза, кратковременный дождь, местами сильный, местами град, усиление ветра при грозе порывами 12−17 м/с».

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При грозе

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно отдельно стоящие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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