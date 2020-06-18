Туляки разливали в гараже поддельную водку

Экспертиза подтвердила, что жидкость изготовлена на основе спирта и не соответствует требованиям ГОСТа.

Сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД России по Тульской области выявили подозреваемых в контрафакте алкоголя.

Полицейские получили оперативные данные о том, что двое туляков приобрели этиловый спирт, стеклотару, этикетки и пробки, после чего открыли подпольное производство в гаражном боксе на окраине города. При проверке эта информация подтвердилась.

В присутствии понятых у подозреваемых нашли и изъяли 200 закупоренных бутылок с похожей на водку жидкостью и 20 канистр с аналогичным содержимым.

Общий объем изъятого составил 500 литров и оценивается в 212 тысяч рублей.

Экспертиза подтвердила, что жидкость изготовлена на основе спирта и не соответствует требованиям ГОСТа. Кроме того, оперативники установили и факты сбыта такой продукции.