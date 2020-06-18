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Туляки разливали в гараже поддельную водку

Туляки разливали в гараже поддельную водку

Экспертиза подтвердила, что жидкость изготовлена на основе спирта и не соответствует требованиям ГОСТа.

Сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД России по Тульской области выявили подозреваемых в контрафакте алкоголя.
 
Полицейские получили оперативные данные о том, что двое туляков приобрели этиловый спирт, стеклотару, этикетки и пробки, после чего открыли подпольное производство в гаражном боксе на окраине города. При проверке эта информация подтвердилась.
 
В присутствии понятых у подозреваемых нашли и изъяли 200 закупоренных бутылок с похожей на водку жидкостью и 20 канистр с аналогичным содержимым. 
Общий объем изъятого составил 500 литров и оценивается в 212 тысяч рублей.
Экспертиза подтвердила, что жидкость изготовлена на основе спирта и не соответствует требованиям ГОСТа. Кроме того, оперативники установили и факты сбыта такой продукции.
 
В отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Туле в отношении 38-летнего мужчины и его 32-летнего подельника возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Выясняются все детали противоправной деятельности подозреваемых.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:04 +3
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