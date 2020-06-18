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Житель Киреевска устроил в сарае нарколабораторию
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Житель Киреевска устроил в сарае нарколабораторию

Там он выращивал коноплю.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Киреевскому району при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 42-летнего подозреваемого в культивировании конопли.

В сарае, расположенном на приусадебном участке, мужчина обустроил нарколабораторию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские изъяли 160 г марихуаны, кусты конопли, оборудование, тетрадь с подробными схемами ухода за растениями.

Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы до 10 лет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:28 +1
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