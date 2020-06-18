Открытие Музейного квартала: что готовит тулякам «Куликово поле»?

Информация предоставлена музеем-заповедником «Куликово поле».

Сотрудники музея готовятся прийти на смену строителям и реставраторам, чтобы оформить новые пространства. Помочь им могут все, чья жизнь была связана с улицей Металлистов.

Директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко:

Владимир Гриценко – Чуть более года назад мы передали реставраторам здание под номерами 1 и 8 по улице Металлистов. И сегодня все общестроительные и реставрационные работы по первому дому практически завершены. Подходит к завершению монтаж системы пожарной и охранной сигнализации — культурные ценности должны быть под надежной охраной. Думаем, что в ближайшее время в это здание придут музейщики монтировать археологическую экспозицию, посвященную кладам.

Восьмой дом гораздо больше времени стоял без эксплуатации, и в реставрационном плане он сложнее. Работы и здесь движутся к финалу, однако впереди еще много дел. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись реставраторы, мы ждем момента, когда работы будут завершены, вернем еще одно историческое здание Туле и подарим еще одну экспозицию.



Внутренний двор дома №1 по ул. Металлистов.

В доме № 1 откроется археологический и реставрационный центр, где разместятся исследователи, будут храниться и изучаться находки. Продумывая концепцию нового музейного пространства, учли очень важный аспект в работе археологов. Путь артефакта до музейной витрины очень долгий, а новый центр позволит демонстрировать только что найденные предметы широкой публике. Для этого в доме № 1 продумано выставочное и лекционное помещения.

Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Куликово поле» Кристина Столярова:

Кристина Столярова – Мы находимся на финальной стадии создания экспозиции и ждем, когда наступит возможность приступить к монтажным работам и встречать посетителей. Мы хотели организовать образовательный центр, который позволит аудитории разных возрастов познакомиться с азами профессий археологов и реставраторов. Также здесь будут предлагать образовательные программы, связанные с самыми свежими находками Тульской археологической экспедиции. Это будут и лекционные мероприятия, и контактные мастер-классы, которые погрузят в профессии, закрытые для нас сейчас.

Реставраторы музея-заповедника «Куликово поле» уже обживаются в доме № 1. Они работают с металлом, керамикой, бумагой, органическими материалами — тканью, деревом, кожей. Для органики установят специальные холодильники и вакуумный шкаф для сушки и консервации раритетов. Также будет большое помещение для камеральной обработки новых археологических находок.

На первичном этапе с ними занимаются археологи — моют предметы и наносят шифр, затем они попадают в руки реставраторов.



Реставрационная мастерская.

В здание под номером 8 еще предстоит многое сделать. Реставраторы полностью очистили кирпичную кладку от краски, восстановили ее внешний облик и восполнили рассыпавшиеся фрагменты. Историческую постройку ждет пропитка и заполнение швов кладки раствором, схожим с оригинальным, XIX столетия.



Ул. Металлистов, 8.

Восстановлены металлические элементы декора — кованые ворота и кровельные ограждения. В вычищенном подвале сделали дренаж, а в дальнейшем здесь будет проложена гидроизоляция.

Вся несущая структура здания осталась прежней. Стены внутри, не основные, были незначительно перемещены, чтобы приспособить памятник архитектуры под экспозиции и рабочие помещения. Здание также будет насыщено инженерной инфраструктурой для комфорта и безопасности людей и музейных предметов. Это охранные сигнализации, система газового пожаротушения.

В доме № 8 планируется открыть музейное пространство «Вкус к истории», здесь также будет работать публичная библиотека и появится визит-центр «Куликова поля».

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов:

Алексей Воронцов – В доме № 8 будет открыта интерактивная экспозиция, где мы расскажем, что было до того момента, как появился город Тула. Как сюда пришли первые люди, чем они занимались, как они осваивали эту территорию — расскажем обо всем, на чем в итоге возник наш город. Экспозиция будет называться «За 10 тысяч лет до Тульского кремля».

Планируется также и выставочное пространство в доме № 8, и на открытии здесь расскажут о Дмитрии Донском. И для музея-заповедника, и для Тулы эта тема актуальна, поскольку первое упоминание нашего города встречается в договорных грамотах Дмитрия Ивановича Московского и Олега Рязанского.

Отразят в новом пространстве и историю улицы Металлистов и ее зданий. Приглашаем вместе с нами составить летопись об уникальном уголке в центре Тулы и его жителях.

Ждем историй от всех, кто жил, работал, учился на улице Металлистов. Свои воспоминания и фотографии можно отправить Кристине Столяровой на электронную почту: shelenkova_kr@mail.ru.