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Смерть двойняшек в тульском роддоме: мама выиграла суд у перинатального центра

Смерть двойняшек в тульском роддоме: мама выиграла суд у перинатального центра

История Екатерины из Щекино получила продолжение.

«У нас девочка!»

Трагическую историю Екатерины из Щекино мы рассказывали здесь. Ее долгожданная беременность двойней закончилась смертью малышей и долгими месяцами попыток добиться справедливости.

Некачественное ведение беременности и родов, а также длинные новогодние праздники, на которые пришлись первые дни после родов — всё это Катя считает главными причинами смерти ее сына и дочки.

 

С момента выпуска нашей статьи прошло полтора года. Мы знаем, что в этом время Катя и ее муж безуспешно пытались добиться возбуждения уголовного дела, потом судились с врачами в гражданском порядке.

На днях Екатерина позвонила мне, как автору статьи, и сразу выпалила чудесную новость: «У нас родилась дочка! Всё хорошо!» — растрогала до слез! Девочке уже два с половиной месяца и на нее, как говорится, дышать боятся: тяжело досталась. Семья прошла семь кругов ада, но не потеряла надежду.

Некачественное лечение

На днях вступило в силу решение Пролетарского районного суда города Тулы: не добившись ничего в уголовном порядке семья подала иск к Тульскому областному перинатальному центру. Суд длился почти год.

Вся история Екатерины рассказана на 34 листах судебного решения, которое невозможно читать спокойно. Понимаешь, что за сухими формулировками — ужас и боль. Дети погибли, после неудачных родов пострадала и сама женщина.

Суд встал на сторону истцов, признав некачественным оказание медицинских услуг роженице в Тульском областном перинатальном центре. Учреждение обязано выплатить истцам компенсацию морального вреда, общая сумма которой составила миллион рублей.

По словам Екатерины, в добровольном порядке облроддом пока ничего не компенсировал. Надежда на приставов — возбуждено исполнительное производство.

Хочу сказать спасибо!

Екатерина от души благодарит врачей, которые помогли ей восстановиться после того страшного случая, вылечить осложнения и выносить здорового малыша. «Спасибо врачу гинекологу-репродуктологу Центра новых медицинских технологий Алине Владимировне Ламброзовой. Передаю слова благодарности доктору Елене Сергеевне Макаровой и всему персоналу ЦРД, благодаря которым появилась на свет наша девочка!»

Также Екатерина говорит спасибо неравнодушным юристам Ольге Владимировне Борисовой и Ивану Владимировичу Гречко за их профессионализм и ответственность.

 

Напомним, беременная двойней жительница Щекино встала на учет в Тульский областной перинатальный центр. У мамы обнаружили инфекцию E. Coli, но, видимо, не до конца пролечили ее и успокоились. Роды проходили сложно и долго. В итоге на свет появились мальчик и девочка, у которых впоследствии обнаружилась та же инфекция. Осложнения получила и мама.

Катя только успела покрестить малышей и дать им имена. Мальчик прожил всего три дня, девочка — полтора месяца. Мать считает, что хотя бы дочку врачи могли спасти, но из-за новогодних каникул никто не мог или не хотел оформить документы для транспортировки ребенка в столичную клинику.
 
После случившегося Екатерина сама лечилась более полугода, прогнозы были неутешительными, она могла остаться бесплодной.  
 
Уголовное дело по заявлению матери возбудили, но впоследствии прекратили: следователи не нашли вины врачей в смерти детей. Не нашел причинно-следственной связи и суд. А вот некачественное оказание медицинских услуг было доказано экспертизами. 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 20:24 +12
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