Как долго делается анализ на коронавирус? Отвечает тульский минздрав

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Исследования на наличие COVID-19 в Тульской области проводят пять лабораторий.

В редакцию Myslo поступило несколько звонков от жителей нашего региона, обеспокоенных слишком долгим, на их взгляд, проведением исследований на наличие или отсутствие коронавируса.

Входящие в группу риска пациенты вынуждены дожидаться результата в строгой самоизоляции. Мы решили выяснить, имеется ли на этот случай какой-то установленный норматив. Оказалось, что нет. Вот какой ответ мы получили от минздрава Тульской области:

«Срок готовности анализа на коронавирус составляет 48 часов с момента поступления в лабораторию и зависит от срока доставки биоматериала, необходимости подтверждения результата в референс-лаборатории и количества поступающих анализов. Норматив, устанавливающий срок готовности анализа, не предусмотрен»

Пять лабораторий региона, исследующих биоматериал на COVID-19, работают на полную мощность. К примеру, 10 июня проведено более 2500 тестов.

В связи с большим объемом поступающих проб на исследование и значительным числом заболевших, которым необходимо проводить исследование для контроля за лечением несколько раз, сроки готовности результатов анализов могут быть увеличены.

Пациентам с подозрением на COVID-19 назначается лечение в зависимости от клинических симптомов и результатов других анализов. Назначенное лечение полностью соответствует рекомендациям Минздрава РФ».