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Тулячка уехала в Москву и сменила фамилию, чтобы не платить алименты
Фото: r34.fssprus.ru

Тулячка уехала в Москву и сменила фамилию, чтобы не платить алименты

Неплательщицу объявили в розыск. Суд назначил ей 60 часов обязательных работ.

На исполнении в отделении судебных приставов Новомосковского района Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 28-летней женщины алиментов на содержание ребенка.

Нерадивая мать официально не работала, имущества, подлежащего взысканию, у неё не было, а по месту регистрации она не проживала. Приставы объявили неплательщицу в розыск.

В результате выяснилось, что женщина переехала в Москву и сменила фамилию. Её местонахождение установили, разыскиваемая была доставлена в отдел ФССП, в отношении составили административный протокол.

Суд признал неплательщицу виновной и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ. После этого она устроилась на работу и начала рассчитываться с долгами.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:43 0
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