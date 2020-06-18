Тулячка уехала в Москву и сменила фамилию, чтобы не платить алименты

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На исполнении в отделении судебных приставов Новомосковского района Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 28-летней женщины алиментов на содержание ребенка.

Нерадивая мать официально не работала, имущества, подлежащего взысканию, у неё не было, а по месту регистрации она не проживала. Приставы объявили неплательщицу в розыск.

В результате выяснилось, что женщина переехала в Москву и сменила фамилию. Её местонахождение установили, разыскиваемая была доставлена в отдел ФССП, в отношении составили административный протокол.

Суд признал неплательщицу виновной и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ. После этого она устроилась на работу и начала рассчитываться с долгами.