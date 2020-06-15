Пенсионерка на красной «Оке» устроила тройное ДТП на улице Кутузова

Об аварии рассказали в УГИБДД по Тульской области.

По предварительной информации, сегодня, 15 июня, в 11.00 в Туле на улице Кутузова напротив Пролетарского парка 72-летняя дама на «ВАЗ 1111» столкнулась с «Рено Сандеро» под управлением 44-летней женщины.

Затем «Сандеро» совершил столкновение со встречной «Газелью», за рулем которой находился 36-летний мужчина.

В результате аварии пострадала водитель автомобиля «ВАЗ 1111». Она получила различные травмы, но госпитализация ей не потребовалась.