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Пенсионерку из Кимовска оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции
Фото: pixabay.com

Пенсионерку из Кимовска оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Судом установлено, что пенсионерка днем 23 мая 2020 года нарушила режим самоизоляции и находилась на улице без особой необходимости. Ее задержали недалеко от дома 69 по ул. Бессолова в Кимовске.

Постановлением суда от 10 июня 2020 года женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере по 4000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:48 −7
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