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Под Тулой Kia вылетел на встречку и врезался в фуру: погибла женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой Kia вылетел на встречку и врезался в фуру: погибла женщина

Страшная авария произошла 8 июня около 11 вечера на 90-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (бывшая Калуга-Тула-Михайлов-Рязань).

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречку и врезался в фуру МАН с прицепом. От полученных травм на месте скончалась 40-летняя пассажирка легковушки.


Видео из группы ВКонтакте «Тула жесть».

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в ДТП также пострадал водитель Kia, с различными травмами его госпитализировали.

 

Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за  несоблюдения ПДД (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии).

Находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:24 +2
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