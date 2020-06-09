После драки невестка и свекровь подали друг на друга в суд

Фото из архива Myslo.

Семейная драма разыгралась в одной из семей деревни Кожинка Чернского района.

Скандал случился еще 7 апреля. Около 8 утра невестка сильно поссорилась со свекровью и бабушкой своего мужа. Во время выяснения отношений женщина оставила синяки и расцарапала руки родственницам супруга. В ответ свекровь дала ей две пощечины.

Разозленные женщины подали друг на друга в суд. Дело рассмотрели в начале июня. За нанесение побоев невестка получила штраф — она должна будет выплатить бабушке мужа и его матери по 5000 рублей. Такую же сумму за рукоприкладство свекровь выплатит жене сына.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.