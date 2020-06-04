В Тульской области ливень размыл и обрушил дорогу

Фото МЧС.

О происшествии в Суворовском районе сообщили в МЧС.

4 июня в 7.45 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении и размытии участка автомобильной дороги местного значения Ханино – Красное – Михайлово 4-й км на территории Суворовского района.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия направили оперативную группу Суворовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле администрации Суворовского района и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Жителям предложено пользоваться объездными путями.