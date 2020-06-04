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В Тульской области ливень размыл и обрушил дорогу
Фото МЧС.

В Тульской области ливень размыл и обрушил дорогу

О происшествии в Суворовском районе сообщили в МЧС.

4 июня в 7.45 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении и размытии участка автомобильной дороги местного значения Ханино – Красное – Михайлово 4-й км на территории Суворовского района.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия направили оперативную группу Суворовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле администрации Суворовского района и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Жителям предложено пользоваться объездными путями.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:04 +2
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Место
Тульская областьСуворовский район

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