В Щекинском районе Opel врезался в фуру и опору ЛЭП: погибли два человека

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В субботу, 23 мая, в 20.50, на 229-м километре трассы «Крым» в Щекинском районе 43-летний водитель Opel Vectra, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на опору ЛЭП, которая чуть не раздавила седан.

Водитель «Опеля» и его 30-летний пассажир погибли на месте. Второй пассажир получил незначительные травмы и после оказания медпомощи был отпущен домой.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: большинство аварий случается из-за выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, не соблюдение дистанции и вождения в утомленном состоянии. Находясь за рулем, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и берегите себя!