Туляки открыли купальный сезон: пловцы замечены на Упе и в фонтане!

А тем временем днем 25 мая в Туле синоптики обещали до 17 градусов тепла, а к вечеру похолодание до 14.

Рядом с зареченским ЗАГСом очевидец сфотографировал, предположительно подростка, который купается в фонтане у зареченского ЗАГСа в Туле.

Судя по выражению лица, паренька совершенно не смутила отнюдь нежаркая и достаточно ветреная погода.