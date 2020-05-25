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Туляки открыли купальный сезон: пловцы замечены на Упе и в фонтане!

Туляки открыли купальный сезон: пловцы замечены на Упе и в фонтане!

А тем временем днем 25 мая в Туле синоптики обещали до 17 градусов тепла, а к вечеру похолодание до 14.

Рядом с зареченским ЗАГСом очевидец сфотографировал, предположительно подростка, который купается в фонтане у зареченского ЗАГСа в Туле.
 

Фото vk.com/tulazest
Судя по выражению лица, паренька совершенно не смутила отнюдь нежаркая и достаточно ветреная погода.
 
Фото vk.com/tulazest
И это не единственный пловец, которому внезапно очень захотелось в воду. Недавно такого же страждующего заметили в Упе, рядом с местом строительства нового моста.
 
 
 
 
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