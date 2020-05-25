За тульскую медсестру вступилась её коллега, взорвавшая интернет откровенными фото

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Анастасия Орлова, врач-педиатр из Кинешмы, посоветовала тулячке не обращать внимания на комментарии в соцсетях.

Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова, прославившаяся после того, как фотограф Елена Щеголева опубликовала кадры откровенной фотосессии с её участием, поддержала тульскую медсестру, надевшую защитный костюм на купальник.

Девушка предположила, что тулячка могла не знать о степени прозрачности экипировки, и у неё не осталось выбора – либо одеть костюм поверх купальника, либо изнывать от жары. Орлова упрекнула в неэтичности пациента, который выложил снимок медсестры в сеть:

– Тот, кто выкладывает такие фотографии в Интернет, поступает низко. Тем более если фотографировал мужчина. Ему оказывают помощь, а он поступает по-свински! Вообще-то медработники не фотографируют пациентов и не выкладывают на всеобщее обозрение растянутые треники, короткие халаты и прочее.

Анастасия Орлова посоветовала коллеге не читать комментарии и ждать, когда шум уляжется, а также отметила, что девушка наверняка испытывает сильный стресс. Скорее всего, это действительно так – на сайтах объявлений появились предложения о продаже личных данных тулячки. Предположительно, именно из-за этого девушка удалила свои личные профили из социальных сетей.

Напомним, за экстравагантный внешний вид девушке было объявлено замечание, однако она по-прежнему продолжает работу и находится на хорошем счету у руководства. Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил её за работу, а жители Самары поддержали массовым флешмобом.