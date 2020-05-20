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В Ясногорском районе злостная нарушительница ПДД опрокинулась в кювет на Volkswagen
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ясногорском районе злостная нарушительница ПДД опрокинулась в кювет на Volkswagen

Пострадали два человека.

19 мая в 18.00 на 1-м километре автодороги Н. Клейменово – Ясногорск –Мордвес 24-летняя девушка, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.
 
В результате ДТП пострадала сама водитель и ее ровесница-пассажирка. После оказанной медицинской помощи девушки были отпущены домой.
 
Как уточнили в УГИБДД, водитель Volkswagen в 2019 и 2020 годах 40 раз привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения).
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, не соблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии).

Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:11 +4
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