В новомосковском зоопарке поселились страусы

Фото из газеты «Новомосковская правда».

Их привезли туда из Епифани.

В зооуголке Детского парка Новомосковска поселилась пара страусов эму. Самку и самца привезли из Епифани. Птицы уже осваиваются на новом месте — в вольере со всеми удобствами, включая отапливаемый и освещаемый домик.

По словам мастера Детского парка и зооуголка «Лукоморье» Людмилы Свиридовой, с самочкой взаимопонимание уже налажено, ее можно кормить с рук. Самец пока более осторожен, старается держаться на расстоянии.



Фото газеты «Новомосковская правда».

Как пишет газета «Новомосковская правда», первое время у птиц был стресс, они почти ничего не ели и спали по очереди. Лишь на четвертый день отношение и поведение страусов резко изменилось в лучшую сторону.

Сотрудники зоопарка думают над тем, как назвать страусов.