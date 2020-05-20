Тульский Центр медицины катастроф получил новую машину скорой помощи

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году также планируют обновить порядка 40 машин автопарка.

20 мая Центр медицины катастроф в Туле получил машину скорой помощи класса «Б». Новый автомобиль медикам передал генеральный директор ООО «Фан Фан Бейкери» в г. Веневе Анатолий Кислицын.





Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк отметил, что в этом году планируется обновить автопарк скорой помощи на 40 машин. Также благодаря поддержке федерального центра в регион поступят 24 автомобиля класса «С».





По словам и. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергея Мухина, новый автомобиль оснащён современным оборудованием: дефибриллятором с автоматическими режимами (для взрослых и детей), электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, портативным компрессорным небулайзером (ингалятором).