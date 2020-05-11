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Полиция установила организатора флешмоба у монумента «Защитникам неба Отечества» в Туле

Полиция установила организатора флешмоба у монумента «Защитникам неба Отечества» в Туле

На молодого человека составлен административный протокол.

Сотрудники полиции установили организатора флешмоба, который прошел вечером 9 мая у монумента «Защитникам неба Отечества» в Туле. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, это 23-летний житель Ленинского района. 
 
В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). За нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. Меру наказания определит суд.
 

 
Напомним, вечером 9 мая возле монумента «Защитникам неба Отечества» на Московском шоссе 4 экипажа ДПС и автомобиль полиции заблокировали около трех десятков автомобилей.
 
По предварительной информации стражей порядка, это были участники флешмоба по возложению цветов к монументу. Однако они, в том числе и в беседе с корреспондентом Myslo, отрицали это. Молодые люди отвечали что каждый приехал к монументу самостоятельно и, якобы, каждый сам по себе.
 
Через некоторое количество времени автомобилистов начали выпускать с парковки, при этом переписывая регистрационные знаки машин и номера водительских удостоверений владельцев.
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Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 1
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 2
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 3
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 4
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 5
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Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:50 −6
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