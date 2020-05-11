Полиция установила организатора флешмоба у монумента «Защитникам неба Отечества» в Туле

Сотрудники полиции установили организатора флешмоба, который прошел вечером 9 мая у монумента «Защитникам неба Отечества» в Туле. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, это 23-летний житель Ленинского района.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). За нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. Меру наказания определит суд.

Напомним , вечером 9 мая возле монумента «Защитникам неба Отечества» на Московском шоссе 4 экипажа ДПС и автомобиль полиции заблокировали около трех десятков автомобилей.

По предварительной информации стражей порядка, это были участники флешмоба по возложению цветов к монументу. Однако они, в том числе и в беседе с корреспондентом Myslo, отрицали это. Молодые люди отвечали что каждый приехал к монументу самостоятельно и, якобы, каждый сам по себе.

Через некоторое количество времени автомобилистов начали выпускать с парковки, при этом переписывая регистрационные знаки машин и номера водительских удостоверений владельцев.