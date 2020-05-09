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В Туле у монумента «Защитникам неба Отечества» полиция заблокировала три десятка автомобилистов

В Туле у монумента «Защитникам неба Отечества» полиция заблокировала три десятка автомобилистов

У стражей порядка появились основания полагать, что там проходил флешмоб.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 9 мая возле монумента «Защитникам неба Отечества» на Московском шоссе 4 экипажа ДПС и автомобиль полиции заблокировали около трех десятков автомобилей.

По предварительной информации стражей порядка, это были участники флешмоба по возложению цветов к монументу. Это нарушает введенные в Тульской области ограничения из-за коронавируса.

Однако участники событий, в том числе и в беседе с Myslo, отрицали это, сообщив, что приехали к монументу самостоятельно, каждый сам по себе.

Через некоторое количество времени автомобилистов начали выпускать с парковки, переписывая, однако, регистрационные знаки машин и номера водительских удостоверений владельцев. По словам полицейских, с помощью этих данных они планируют впоследствии установить организаторов флешмоба и наказать в соответствии с законом.

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Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 1
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 2
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 3
Полиция заблокировала 30 машин у мемориала , Фото: 4
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 22:15 0
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