Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая

Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте:

Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувши е сутки у нас зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

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