Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая
Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин.
Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.
На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте:
сегодня, в 10:44, 11 1634 0
сегодня, в 10:33, 32 3835 1
сегодня, в 00:24, 345 35814 -29
вчера, в 20:00, 191 9441 -14
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