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Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин.

Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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