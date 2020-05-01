Мозаику с Путиным, Дюминым и Сталиным убрали из храма Минобороны

Фото Художественного совета по строительству храма.

На месте старого панно появится новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма.

Мозаику с изображением Владимира Путина, Алексея Дюмина, Иосифа Сталина и Сергея Шойгу убрали из храма Вооруженных сил. Ее планируют сохранить, а на месте старого панно сделать новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК , что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», — заявил Стефан.