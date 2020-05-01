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Мозаику с Путиным, Дюминым и Сталиным убрали из храма Минобороны
Фото Художественного совета по строительству храма.

Мозаику с Путиным, Дюминым и Сталиным убрали из храма Минобороны

На месте старого панно появится новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма.

Мозаику с изображением Владимира Путина, Алексея Дюмина, Иосифа Сталина и Сергея Шойгу убрали из храма Вооруженных сил. Ее планируют сохранить, а на месте старого панно сделать новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма
 
Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
 
«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», — заявил Стефан.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:44 +13
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