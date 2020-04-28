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Туляка обвинили в краже забытого в электричке мобильника
Изображение Юлия Зяблова с сайта Pixabay

Туляка обвинили в краже забытого в электричке мобильника

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

В Тульской области транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже смартфона у подростка. По данным, следствия, парень забыл гаджет на сиденье в электричке «Тула-Серпухов», а другой пассажир увидел это и забрал электронное устройство себе.
 
Потерпевший написал заявление в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тула, где возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Сумму ущерба оценили в 9,5 тысяч рублей.
 
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции по подозрению в совершении данного преступления был выявлен житель Ясногорского района Тульской области 2000 года рождения. Когда к нему по месту жительства нагрянули стражи порядка, он признался в содеянном и вернул телефон. Оказалось, что фигурант знал владельца смартфона, так как учился с ним в одной школе.», — сообщили Myslo в АПиК штаба ЛО МВД России на станции Тула.
 
В настоящее время материалы уголовного дела передано в суд с ходатайством о прекращении производства и применении к обвиняемому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:41 +1
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