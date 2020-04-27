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Музей-заповедник «Куликово поле» провёл яблочный онлайн-фестиваль
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Музей-заповедник «Куликово поле» провёл яблочный онлайн-фестиваль

В соцсетях встретились любители садоводства, рукоделия и кулинарии, музеев и литературы.

В этом году участников традиционного епифанского события объединила яблочная тема. Виртуальный праздник открыла видеовизитка Музея купеческого быта. Пользователи смогли заглянуть в основную экспозицию и посмотреть видеоэкскурсии по действующей выставке «Ключ сильнее замка».

Селекционер из Волгоградского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Подковыров записал два обучающих о прививке и лечении яблонь.

Кулинары музейного кафе подготовили рецепты яблочных угощений: ажурный пирог из яблочных розочек, расстегаи с яблочной начинкой и взвар. Эти блюда легко сможет повторить каждая хозяйка.

Мастерица Екатерина Зернова организовала мастер-классы по изготовлению тематических сувениров. Завершился фестиваль литературным флешмобом – участники прочитали рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки».

Все материалы онлайн-фестиваля доступны в официальных аккаунтах музея-заповедника «Куликово поле» «ВКонтакте», в также в «Одноклассниках» и Facebook.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:10 0
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