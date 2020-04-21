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В Привокзальном округе Тулы нашли скелет мужчины
Изображение Mabel Amber с сайта Pixabay

В Привокзальном округе Тулы нашли скелет мужчины

Останки пролежали в водоеме у железной дороги около года.

Как стало известно Myslo, днем 20 апреля неподалеку от дома № 23 по Китаевскому проезду в Туле нашли скелет мужчины.
 
Судя по внешним признакам, смерть человека могла наступить около года назад. Личность и обстоятельства его гибели предстоит установить экспертам.
 
«При проведении первичного осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подтвердили информацию о происшествии в СУ СК РФ по Тульской области.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:46 +7
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