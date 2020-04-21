В Привокзальном округе Тулы нашли скелет мужчины

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Останки пролежали в водоеме у железной дороги около года.

Как стало известно Myslo, днем 20 апреля неподалеку от дома № 23 по Китаевскому проезду в Туле нашли скелет мужчины.

Судя по внешним признакам, смерть человека могла наступить около года назад. Личность и обстоятельства его гибели предстоит установить экспертам.