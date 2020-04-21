В Новомосковске из-за ДТП остались без газа 326 абонентов

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В Новомосковске специалисты восстанавливают газоснабжение 326 абонентов. Подачу газа прекратили для сварочных работ на участке газопровода, где водитель неустановленного транспорта повредил конденсатосборник и скрылся с места аварии.

Газоснабжение планируется восстановить до конца текущих суток после обхода газовиками жилых помещений всех абонентов.

«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в компании строго соблюдаются меры, рекомендованные Роспотребнадзором: сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, антисептиками, ежедневно проводится измерение температуры», — отметили в пресс-службе «Газпром газораспределение Тула» .