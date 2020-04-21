новости
новости
Регистрация
В Новомосковске из-за ДТП остались без газа 326 абонентов
Изображение Photo Mix с сайта Pixabay

В Новомосковске из-за ДТП остались без газа 326 абонентов

Неизвестный водитель повредил конденсатосборник и скрылся.

В Новомосковске специалисты восстанавливают газоснабжение 326 абонентов. Подачу газа прекратили для сварочных работ на участке газопровода, где водитель неустановленного транспорта повредил конденсатосборник и скрылся с места аварии.
 
Газоснабжение планируется восстановить до конца текущих суток после обхода газовиками жилых помещений всех абонентов.
 
«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в компании строго соблюдаются меры, рекомендованные Роспотребнадзором: сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, антисептиками, ежедневно проводится измерение температуры», — отметили в пресс-службе «Газпром газораспределение Тула» .
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение газоснабжениягаздтп
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
В Привокзальном округе Тулы нашли скелет мужчины
В Привокзальном округе Тулы нашли скелет мужчины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.