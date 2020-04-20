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Изнасилование 17-летней тулячки: подозреваемый заключен под стражу

Изнасилование 17-летней тулячки: подозреваемый заключен под стражу

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 131 УК РФ.

Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Myslo писал об этом здесь.

По предварительным данным, 18 апреля 2020 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Фрунзе города Тулы, подозреваемый совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей.

Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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