В Тульской области группы инвалидности будут продлевать автоматически на полгода

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Об этом говорили сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

В Тульской области полгода можно будет не проходить комиссию для подтверждения инвалидности. Такое решение озвучили сегодня, 20 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

В тексте постановления сказано, что инвалидность продлевают на шесть месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Также в документе говорится, что медико-социальная экспертиза граждан проводится заочно, а продление инвалидности осуществляется без личного заявления о проведении МСЭ и письменного согласия.

Также признание инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период действия временных мер, при отсутствии направления на МСЭ (медико-социальная экспертиза), осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности, причины инвалидности, а также разработки новой ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) инвалида, включающей ранее рекомендованные мероприятия.

Решение о продлении инвалидности и разработке ИПРА принимается бюро МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляется гражданину заказным почтовым отправлением.