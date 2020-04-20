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В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.

В минувшие выходные в Тульской области было совершено два преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.
 
По его словам, в первом случае была изнасилована девушка. По информации Myslo, потерпевшей 17 лет и заявление о преступлении на территории Советского округа поступило в воскресенье днем. Предполагается, что в момент надругательства девушка была в гостях. Сейчас по данному факту региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 131 УК.
 
Второе преступление, по словам Галкина, было связано с ограблением подростка.  
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:49 +3
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