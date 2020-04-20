Введение пропускной системы с 22 апреля в Тульской области не рассматривается

Ранее Myslo со ссылкой на телеканал «Первый Тульский» сообщал, что с 22 апреля в нашем регионе могут ввести систему электронных пропусков. Однако в правительстве Тульской области эту информацию опровергли.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков напомнил, что с 17 апреля все приезжающие граждане должны сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8-800-200-71-02. Для удобства жителей была сделана электронная форма. Подробная инструкция, как ей воспользоваться, размещена здесь https://covid.tularegion.ru/instruction/. За это время о прибытии в регион сообщили более 4 тыс. граждан.

Ярослав Раков также доложил о возможности внедрения электронных пропусков на территории региона с использованием федеральной платформы портала «Госуслуг».