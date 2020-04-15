В Заокском из-за поджигателя пять семей остались без крова

Накануне в поселке Заокский Тульской области сгорел жилой дом на пять семей. По словам местных жителей, это был умышленный поджог и преступника видели находившиеся в доме дети. Эту версию сейчас проверяют сотрудники полиции.

«Предположительно, у одного из жильцов при совместном распитии алкоголя возник конфликт с 43-летним неработающим ранее судимым мужчиной. В результате ссоры гость покинул чужую квартиру, но вскоре вернулся, предположительно, желая поджечь входную дверь в жилище оппонента. Для этого он принес с собой горюче-смазочные материалы», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.19, а первый из семи направленных пожарных расчетов прибыл на место уже через 6 минут. На ликвидацию открытого горения ушло более полутора часов.

Дом выгорел полностью. К счастью, никто из 16-ти жильцов не пострадал. Сотрудники отделения МВД выяснили личность вероятного злоумышленника и доставили его для разбирательства. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление деталей случившегося.

По результатам проверки в полиции будет принято процессуальное решение.