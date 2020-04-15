В Тульской области названы лидеры рейтинга УК-2020

– Лидером рейтинга стала тульская компания «Оружейная слобода», на втором «Тульская городская управляющая компания», на третьем месте – «Жилкомсервис» (Белев), – рассказал Леонид Ивченко. – Подчеркну, что при составлении рейтинга в этот раз был увеличен проходной барьер «зеленой зоны» с 50 до 55 баллов и с 25 до 30 баллов для «желтой». Это связано с введением новых критериев оценки качества работы.

Первый из них – работа управляющей компании с единой дежурной службой ГЖИ Тульской области. Это сервис, который объединяет все УК и позволяет жителям оперативно решать вопросы, связанные с управлением своим домом.

Второй – проведение общих собраний собственников жилья в электронном виде с использованием системы ГИС ЖКХ.

Если по всем двум критериям УК работает надлежащим образом, то она дополнительно получает до 15 баллов.