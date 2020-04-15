В Тульской области названы лидеры рейтинга УК-2020
Управляющие компании, начавшие работать после 1 января 2020 года, в рейтинг не вошли.
Первый рейтинг управляющих компаний в 2020 году сегодня в ходе брифинга озвучил руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.
В рейтинг вошли 182 компании:
- в зеленой зоне – 51 компания;
- в желтой зоне – 105;
- в красной – 26.
Начавшие работать после 1 января 2020 года управляющие компании в рейтинг не вошли.
Леонид Ивченко
– Лидером рейтинга стала тульская компания «Оружейная слобода», на втором «Тульская городская управляющая компания», на третьем месте – «Жилкомсервис» (Белев), – рассказал Леонид Ивченко. – Подчеркну, что при составлении рейтинга в этот раз был увеличен проходной барьер «зеленой зоны» с 50 до 55 баллов и с 25 до 30 баллов для «желтой». Это связано с введением новых критериев оценки качества работы.
Первый из них – работа управляющей компании с единой дежурной службой ГЖИ Тульской области. Это сервис, который объединяет все УК и позволяет жителям оперативно решать вопросы, связанные с управлением своим домом.
Второй – проведение общих собраний собственников жилья в электронном виде с использованием системы ГИС ЖКХ.
Если по всем двум критериям УК работает надлежащим образом, то она дополнительно получает до 15 баллов.