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В Тульской области названы лидеры рейтинга УК-2020

В Тульской области названы лидеры рейтинга УК-2020

Управляющие компании, начавшие работать после 1 января 2020 года, в рейтинг не вошли.

Первый рейтинг управляющих компаний в 2020 году сегодня в ходе брифинга озвучил руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.

В рейтинг вошли 182 компании: 

  • в зеленой зоне – 51 компания;
  • в желтой зоне – 105;
  • в красной – 26.

Начавшие работать после 1 января 2020 года управляющие компании в рейтинг не вошли. 

Леонид Ивченко

Леонид Ивченко

– Лидером рейтинга стала тульская компания «Оружейная слобода», на втором «Тульская городская управляющая компания», на третьем месте – «Жилкомсервис» (Белев),  – рассказал Леонид Ивченко. – Подчеркну, что при составлении рейтинга в этот раз был увеличен проходной барьер «зеленой зоны» с 50 до 55 баллов и с 25 до 30 баллов для «желтой». Это связано с введением новых критериев оценки качества работы. 

Первый из них – работа управляющей компании с единой дежурной службой ГЖИ Тульской области. Это сервис, который объединяет все УК и позволяет жителям оперативно решать вопросы, связанные с управлением своим домом. 

Второй – проведение общих собраний собственников жилья в электронном виде с использованием системы ГИС ЖКХ. 

Если по всем двум критериям УК работает надлежащим образом, то она дополнительно получает до 15 баллов. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:35 0
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