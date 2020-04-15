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Онлайн-собрание жителей и служба ЕДС: Глава ГЖИ рассказал о новых методах работы УК

Онлайн-собрание жителей и служба ЕДС: Глава ГЖИ рассказал о новых методах работы УК

Электронное голосование – новая практика для Тульской области. На данный момент четыре УК успешно провели онлайн-собрание и голосование в домах.

Оперативность реагирования на проблемы жителей и скорое их решение – именно на это нацелены новые сервисы, внедренные в жилищно-коммунальное хозяйство Тульской области. Среди них: электронное голосование и работа УК совместно с единой диспетчерской службой ГЖИ Тульской области. 

Леонид Ивченко

– Электронное голосование – новая практика для Тульской области. В конце 2019 – начале 2020 года четыре управляющие компании успешно провели онлайн-собрание и голосование в домах: «Оружейная слобода», «Трис», «Эверест» и «Новострой71», – рассказал  руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко.

 

Глава ведомства подчеркнул, что данная форма голосования требует достаточно кропотливой подготовительной работы, связанной с созданием личных кабинетов всем собственникам МКД в системе ГИС ЖКХ и актуализации их идентифицирующих данных.

– Вместе с тем, когда такая работа выполнена, практика показывает, что онлайн-собрания проводятся быстрее, а документы по итогу их формируются автоматически. На таких собраниях можно решать самые разные вопросы, которые находятся в компетенции собственников МКД, – пояснил Леонид Ивченко. 

Что касается системы ЕДС ЖХК, то на данный момент в нее включены все управляющие компании Тульской области. На данный момент этим сервисом воспользовались почти 3000 человек. 

– Компании достаточно оперативно реагируют на обращения, поданные в этот сервис. На решение вопросов, которые жители там обозначают, УК отводится не более 3 рабочих дней. Если компании не укладываются в сроки либо не решают вопросы, не реагируют на заявку, – все это отражается на показателях рейтинга. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:53 0
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