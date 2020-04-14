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В Тульской области из Центра временного содержания иностранных граждан сбежал мужчина
Фото из архива Myslo

В Тульской области из Центра временного содержания иностранных граждан сбежал мужчина

На его поиски была ориентирована вся полиция Тульской области

Как стало известно Myslo, накануне вечером из Центра временного содержания граждан в Кимовске Тульской области сбежал 37-летний уроженец Республики Узбекистан.
 
По имеющимся данным, мужчина уехал на автомобиле. На поиски машины была ориентирована вся полиция Тульской области. В настоящее время беглец возвращен в учреждение и, в соответствии с решением суда, будет выдворен за пределы территории РФ.
 
За время отсутствия в ЦВС мужчина не совершил на «воле» никаких правонарушений.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:01 +6
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Тульская областьКимовск

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