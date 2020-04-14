В Тульской области из Центра временного содержания иностранных граждан сбежал мужчина

Фото из архива Myslo

На его поиски была ориентирована вся полиция Тульской области

Как стало известно Myslo, накануне вечером из Центра временного содержания граждан в Кимовске Тульской области сбежал 37-летний уроженец Республики Узбекистан.

По имеющимся данным, мужчина уехал на автомобиле. На поиски машины была ориентирована вся полиция Тульской области. В настоящее время беглец возвращен в учреждение и, в соответствии с решением суда, будет выдворен за пределы территории РФ.

За время отсутствия в ЦВС мужчина не совершил на «воле» никаких правонарушений.